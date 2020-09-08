«إخوان الدم».. 30 يونيو كشفت الوجه الحقيقى للجماعة الإرهابية (فيديو)

تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لاستجماع قوتها فى الخارج بعد الضربات المتتالية التى تلقاها أنصارها فى الداخل وإفشال كل محاولاتهم التخريبية والتحريضية. فقيادات «الإرهابية» تتودد دائمًا للحصول على الدعم وتشويه صورة مصر.ثورة 30 يونيو أنهت خرافة أن الشارع ملك للإخوان، قبلها كان تيار الإسلام السياسي يزهو بأنه الوحيد القادر على الحشد والتنظيم، وأظهرت الثورة المصرية للجميع أنه من الممكن إزاحة الجماعة عن الحكم بالأساليب السلمية والاصطفاف الوطني، روج الإخوان مرارًا بأنهم إذا وصلوا إلى الحكم لن يرحلوا عنه أبدا.قلصت ثورة 30 يونيو آمال وطموحات جماعات الإسلام السياسي في مصر والمنطقة العربية لأدنى مستوى، وأخذت التيارات السياسية ذات المرجعية الدينية في تقديم التنازلات ويظهر ذلك جليا في تونس، والضربة القاصمة التي تلقاها التنظيم في مصر ألقت بظلالها على كل التنظيمات الفرعية والتابعة والموازية في المنطقة العربية.