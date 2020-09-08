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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مَن هي سينتيا خليفة حبيبة آسر ياسين بـ«نمرة اتنين»؟ (صور)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:57 م
سينتيا خليفة
سينتيا خليفة
محمد مجدي
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انضمت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة مؤخرًا لأبطال مسلسل "نمرة اتنين" أمام الفنان آسر ياسين، حيث تجسد خلاله شخصية زينة الحبيبة السابقة لآسر في إطار من الدراما الرومانسية.

عملت سينتيا خليفة في لبنان كمقدمة برامج وممثلة وهي من مواليد عام 1992، وقد بدأت العمل منذ أن كانت في الحادية عشرة من عمرها مع جورج خباز في "عبدو عبدو"، وبعدها عملت كمذيعة في قناة MTV اللبنانية منذ 2009 وهي في عمر السابعة عشر، وفي 2010 حصلت على أول دور تمثيلي لها.

حصلت خليفة على أول عمل درامي لها في 2010، ويعتبر مسلسل "روبي" هو محطة انطلاقها الحقيقية في عالم الدراما، وبعدها قدمت برنامج "Coke Studio" في نسخة 2014 إلى جانب السعودي حمزة إسكندر.

تلعب سينتيا دورًا مختلفًا في الأحداث حيث تظهر بدور حبيبة آسر ياسين السابقة، التي تحاول العودة له مرة أخرى، إلاّ أنه يرفض ذلك تمامًا وسط محاولات من أصدقائهما.

المسلسل من إخراج هاني خليفة ومخرج منفذ نهلة فاروق ومن تأليف سما عبدالخالق، وستايلست جهاد عبدالله ومدير تصوير بيشوي روزفيلت.

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