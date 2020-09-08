عبدالله من ذوى الهمم يشارك فى إعادة انتخابات الشيوخ بمطروح

حرص محمود علي، على اصطحاب نجله عبدالله الذي يبلغ من العمر 16 عاما للإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ 2020.وأوضح لـ"الدستور"، أن نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة وعقب إتمامه الـ16 عاما حرص على أن يشارك في العملية الانتخابية، مرددا "عشان بلدنا تتقدم.. مصر هتبقى احسن بلد في الدنيا".وشهد محيط اللجان الانتخابية انتشار أمني مكثف لتأمين إعادة انتخابات الشيوخ 2020 بالإضافة إلى حواجز حديدية لتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.