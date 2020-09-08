غرفة عمليات «مستقبل وطن» بقنا: تزايد إقبال الناخبين على اللجان

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، تزايد إقبال الناخبين في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ وتصدر المشهد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة القنائية، وارتفعت نسبة الإقبال بعد الانكسار النسبي في درجات الحرارة وظلت قرى المرشحين في مقدمة التصويت.وقال البيان الصادر عن غرفة العمليات، إن مراكز أبوتشت ونجع حمادي ودشنا وقوص هي الأعلى تصويتا حتى الآن، مؤكدا أن الغرفة تتابع جميع مراحل سير العملية الانتخابية في يومها الأول والتأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات لمواجهة فيروس كورونا.وأكد البيان أن الغرفة لم تتلقَّ أي شكاوى أو بلاغات بشأن سير العملية الانتخابية وما يعكر صفوها وأن تسير في جو منافسة ديمقراطي.