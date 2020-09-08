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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصلاح كسر خط المياه المغذى للمنطقة الصناعية فى السويس

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:23 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت
كريم أنور
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أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم الانتهاء تمامًا من أعمال عملية إصلاح الكسر المفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي بقطر 400 مللى، الواقع على طريق السويس ـ الإسماعيلية الصحراوى، والمغذي للمنطقة الصناعية القديمة والجديدة والمطاحن، مؤكدًا أنه فور تلقى البلاغ كان يتابع بنفسه وبصفة شخصية عملية الإصلاح مع المهندس محمود زهرة رئيس قطاع مياه السويس، حتى الانتهاء وضخ المياه مرة ثانية للمنطقة.

وأضاف اللواء عبدالحميد، أن تابع أيضا الانتهاء من أعمال الإصلاح كسر بخط طرد الجبلايات GRP قطر 400 مم بالمنطقة الصناعية القديمة المجاورة لطريق السويس الإسماعيلية، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على مواجهة المشكلات الطارئة وتوفير كل الإمكانيات والمعدات في وقت قياسي، بهدف الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح في فترة زمنية وجيزة.

وأوضح اللواء عبدالحميد، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة "السويس والإسماعيلية وبورسعيد" يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان.

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