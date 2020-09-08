لفطار مغذي.. إليك طريقة عمل رولات الزعتر

المقادير

للحشو

للتقديم

الطريقة

يحتار الكثيرون فى إعداد وجبة الفطور، خاصة الذين يذهبون للعمل يوميا، فإن وجبة الفطور تشكل مصدرا مهما فى يومهم، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، طريقة عمل رولات الزعتر كوجبة خفيفة ومغذية على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.٤كوب دقيق منخول.كوب زبادي.كوب ماء دافي.نص كوب زيت.٣معالق كبار حليب بودر.معلقة كبيره خميره.معلقة كبيره بيكنج بودر.معلقة كبيره سكر.نص معلقة صغيره ملح.نص كوب زعتر بالسمسم.نص كوب زيت زيتون.شاي-نبدأ لخلط الدقيق مع الملح والسكر والخميره والبيكنج بودر والحليب البودر.- ثم فى الخطوة التالية، نضيف الزبادي والمياه الدافئة تدريجيًا ونعجن لمدة ١٠ دقايق.-قم نضيف الزيت ونلملم العجينه حتي تصبح العجينه متوسطه الليونه.-نتركها تخمر ويتضاعف حجمها.-ثم نفرد العجينه بشكل مستطيل بسمك اقل من نص سم.-ونخلط الزعتر مع زيت الزيتون ونوزعها عالعجينه-بعدها نقوم بلف العجينه رول مثل السينابون ونقطعها بعرض ٥سم وترص في صينيه للخبز.-تترك تخمر مره اخري ثم تخبز في فرن حار علي درجة حراره ٢٠٠ عالرف الاوسط حتي تاخد اللون الدهبي.-تخرج وتدهن بزيت الزيتون وتقدم بالهنا والشفا مع الشاي.