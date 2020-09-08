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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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لفطار مغذي.. إليك طريقة عمل رولات الزعتر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:39 م
رولات الزعتر
رولات الزعتر
سارة ساويرس
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يحتار الكثيرون فى إعداد وجبة الفطور، خاصة الذين يذهبون للعمل يوميا، فإن وجبة الفطور تشكل مصدرا مهما فى يومهم، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، طريقة عمل رولات الزعتر كوجبة خفيفة ومغذية على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.

المقادير
٤كوب دقيق منخول.
كوب زبادي.
كوب ماء دافي.
نص كوب زيت.
٣معالق كبار حليب بودر.
معلقة كبيره خميره.
معلقة كبيره بيكنج بودر.
معلقة كبيره سكر.
نص معلقة صغيره ملح.

للحشو
نص كوب زعتر بالسمسم.
نص كوب زيت زيتون.

للتقديم
شاي

الطريقة
-نبدأ لخلط الدقيق مع الملح والسكر والخميره والبيكنج بودر والحليب البودر.
- ثم فى الخطوة التالية، نضيف الزبادي والمياه الدافئة تدريجيًا ونعجن لمدة ١٠ دقايق.
-قم نضيف الزيت ونلملم العجينه حتي تصبح العجينه متوسطه الليونه.
-نتركها تخمر ويتضاعف حجمها.
-ثم نفرد العجينه بشكل مستطيل بسمك اقل من نص سم.
-ونخلط الزعتر مع زيت الزيتون ونوزعها عالعجينه
-بعدها نقوم بلف العجينه رول مثل السينابون ونقطعها بعرض ٥سم وترص في صينيه للخبز.
-تترك تخمر مره اخري ثم تخبز في فرن حار علي درجة حراره ٢٠٠ عالرف الاوسط حتي تاخد اللون الدهبي.
-تخرج وتدهن بزيت الزيتون وتقدم بالهنا والشفا مع الشاي.

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