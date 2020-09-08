«المالية» تؤكد إنشاء هيئة موازنة مستقلة لمجلس الشيوخ

أكدت وزارة المالية في كتاب دوري حديث صادر عنها، أنه تم إنشاء الهيئة الموازنية لمجلس الشيوخ والوحدة الحسابية الخاصة بنظام GFMIS وحساب الخزانة الموحد وتفعيل منظومة GPS وتفعيل الهيئة الموازنية لها بداية من العام المالي الحالي 2020-2021.يأتي ذلك إيماءا إلى ما ورد بالقانون رقم 141 لسنة 2020، بشأن مجلس الشيوخ والمتضمن في مادته الـ51 أن المجلس مستقل بموازنته وإلحاقا بالكتاب الدوري رقم 114 لسنة 2020 المتضمن إنشاء وحدة حسابية لمجلس الشيوخ.