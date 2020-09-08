تفاصيل عودة أستاذة الإعلام بجامعة المنصورة للعمل بعد تبرئتها من التلاعب بأوراق الامتحان

عادت الدكتورة أسماء الجيوشي، المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، لممارسة عملها بكلية الآداب، و استلمت مهام وظيفتها من جديد، بعد تبرئة ساحتها من تهمة التلاعب بأوراق الامتحانات، خلال التحقيقات التى أجريت فى الواقعة.وكانت الدكتورة أسماء الجيوشي تمسكت الدكتورة بحقها أمام النيابة العامة، وتمكنت من إظهار برئتها، وتم إحالة الجميع إلى مجلس التأديب، بالإضافة إلى ما ينتظر المتهمين من جريمة التزوير فى المحضر المقدم تحت رقم ٧٥٣٤ لسنة ٢٠٣٠ نيابة أول المنصورة.وقالت الدكتورة أسماء الجيوشي، تعليقاعلى التهمة المنسوبة لها بخصوص التلاعب بأوراق الامتحانات، إنها تقدّمت للنيابة العامة، قسم أول المنصورة، ببلاغ، ضد عميد الكلية بصفته وشخصه، والدكتور "محمود ا" بصفته وشخصه، والدكتور "وائل ا"، و "إقبال م"، والدكتورة" أسماء ا" أعضاء الكنترول بشخصهم وصفتهم، في واقعة التزوير والتلاعب في كراسات إجابات مادة الإخراج الإذاعي شعبة الإذاعة الفرقة الرابعة إعلام، مؤكدة، أن الأشخاص السالف ذكرهم، حاولوا بشتى الطرق ضياع حقوقها؛ لمحاولة إخفاء الحقيقة، مؤكدة :" أن النيابة العامة قامت بسرعة فتح التحقيق فور تقدمي بشكوتي ضدهم والتحفظ على كافة الأدلة واستدعاءهم للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم في بلاغي ضدها".وتابعت الجيوشي، سأتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة أو أي إساءة تضر سُمعتي وسُمعة أسرتي.وكان الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، قد قرّر إيقاف الدكتورة أسماء الجيوشى، مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، عن العمل وإحالتها للتحقيق بكلية الحقوق في واقعة التلاعب في أوراق إجابات عدد من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام، قبل أن تثبت التحقيقات برائتها.