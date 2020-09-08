تفاصيل عودة أستاذة الإعلام بجامعة المنصورة للعمل بعد تبرئتها من التلاعب بأوراق الامتحان
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:50 م
عادت الدكتورة أسماء الجيوشي، المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، لممارسة عملها بكلية الآداب، و استلمت مهام وظيفتها من جديد، بعد تبرئة ساحتها من تهمة التلاعب بأوراق الامتحانات، خلال التحقيقات التى أجريت فى الواقعة.
وكانت الدكتورة أسماء الجيوشي تمسكت الدكتورة بحقها أمام النيابة العامة، وتمكنت من إظهار برئتها، وتم إحالة الجميع إلى مجلس التأديب، بالإضافة إلى ما ينتظر المتهمين من جريمة التزوير فى المحضر المقدم تحت رقم ٧٥٣٤ لسنة ٢٠٣٠ نيابة أول المنصورة.
وقالت الدكتورة أسماء الجيوشي، تعليقاعلى التهمة المنسوبة لها بخصوص التلاعب بأوراق الامتحانات، إنها تقدّمت للنيابة العامة، قسم أول المنصورة، ببلاغ، ضد عميد الكلية بصفته وشخصه، والدكتور "محمود ا" بصفته وشخصه، والدكتور "وائل ا"، و "إقبال م"، والدكتورة" أسماء ا" أعضاء الكنترول بشخصهم وصفتهم، في واقعة التزوير والتلاعب في كراسات إجابات مادة الإخراج الإذاعي شعبة الإذاعة الفرقة الرابعة إعلام، مؤكدة، أن الأشخاص السالف ذكرهم، حاولوا بشتى الطرق ضياع حقوقها؛ لمحاولة إخفاء الحقيقة، مؤكدة :" أن النيابة العامة قامت بسرعة فتح التحقيق فور تقدمي بشكوتي ضدهم والتحفظ على كافة الأدلة واستدعاءهم للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم في بلاغي ضدها".
وتابعت الجيوشي، سأتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة أو أي إساءة تضر سُمعتي وسُمعة أسرتي.
وكان الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، قد قرّر إيقاف الدكتورة أسماء الجيوشى، مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، عن العمل وإحالتها للتحقيق بكلية الحقوق في واقعة التلاعب في أوراق إجابات عدد من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام، قبل أن تثبت التحقيقات برائتها.
وكانت الدكتورة أسماء الجيوشي تمسكت الدكتورة بحقها أمام النيابة العامة، وتمكنت من إظهار برئتها، وتم إحالة الجميع إلى مجلس التأديب، بالإضافة إلى ما ينتظر المتهمين من جريمة التزوير فى المحضر المقدم تحت رقم ٧٥٣٤ لسنة ٢٠٣٠ نيابة أول المنصورة.
وقالت الدكتورة أسماء الجيوشي، تعليقاعلى التهمة المنسوبة لها بخصوص التلاعب بأوراق الامتحانات، إنها تقدّمت للنيابة العامة، قسم أول المنصورة، ببلاغ، ضد عميد الكلية بصفته وشخصه، والدكتور "محمود ا" بصفته وشخصه، والدكتور "وائل ا"، و "إقبال م"، والدكتورة" أسماء ا" أعضاء الكنترول بشخصهم وصفتهم، في واقعة التزوير والتلاعب في كراسات إجابات مادة الإخراج الإذاعي شعبة الإذاعة الفرقة الرابعة إعلام، مؤكدة، أن الأشخاص السالف ذكرهم، حاولوا بشتى الطرق ضياع حقوقها؛ لمحاولة إخفاء الحقيقة، مؤكدة :" أن النيابة العامة قامت بسرعة فتح التحقيق فور تقدمي بشكوتي ضدهم والتحفظ على كافة الأدلة واستدعاءهم للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم في بلاغي ضدها".
وتابعت الجيوشي، سأتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة أو أي إساءة تضر سُمعتي وسُمعة أسرتي.
وكان الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، قد قرّر إيقاف الدكتورة أسماء الجيوشى، مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، عن العمل وإحالتها للتحقيق بكلية الحقوق في واقعة التلاعب في أوراق إجابات عدد من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام، قبل أن تثبت التحقيقات برائتها.