رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل عودة أستاذة الإعلام بجامعة المنصورة للعمل بعد تبرئتها من التلاعب بأوراق الامتحان

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:50 م
الدكتورة أسماء الجيوشي،
الدكتورة أسماء الجيوشي،
طباعة
عادت الدكتورة أسماء الجيوشي، المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، لممارسة عملها بكلية الآداب، و استلمت مهام وظيفتها من جديد، بعد تبرئة ساحتها من تهمة التلاعب بأوراق الامتحانات، خلال التحقيقات التى أجريت فى الواقعة.

وكانت الدكتورة أسماء الجيوشي تمسكت الدكتورة بحقها أمام النيابة العامة، وتمكنت من إظهار برئتها، وتم إحالة الجميع إلى مجلس التأديب، بالإضافة إلى ما ينتظر المتهمين من جريمة التزوير فى المحضر المقدم تحت رقم ٧٥٣٤ لسنة ٢٠٣٠ نيابة أول المنصورة.

وقالت الدكتورة أسماء الجيوشي، تعليقاعلى التهمة المنسوبة لها بخصوص التلاعب بأوراق الامتحانات، إنها تقدّمت للنيابة العامة، قسم أول المنصورة، ببلاغ، ضد عميد الكلية بصفته وشخصه، والدكتور "محمود ا" بصفته وشخصه، والدكتور "وائل ا"، و "إقبال م"، والدكتورة" أسماء ا" أعضاء الكنترول بشخصهم وصفتهم، في واقعة التزوير والتلاعب في كراسات إجابات مادة الإخراج الإذاعي شعبة الإذاعة الفرقة الرابعة إعلام، مؤكدة، أن الأشخاص السالف ذكرهم، حاولوا بشتى الطرق ضياع حقوقها؛ لمحاولة إخفاء الحقيقة، مؤكدة :" أن النيابة العامة قامت بسرعة فتح التحقيق فور تقدمي بشكوتي ضدهم والتحفظ على كافة الأدلة واستدعاءهم للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم في بلاغي ضدها".

وتابعت الجيوشي، سأتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة أو أي إساءة تضر سُمعتي وسُمعة أسرتي.

وكان الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، قد قرّر إيقاف الدكتورة أسماء الجيوشى، مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، عن العمل وإحالتها للتحقيق بكلية الحقوق في واقعة التلاعب في أوراق إجابات عدد من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام، قبل أن تثبت التحقيقات برائتها.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: أمطار تصل حد السيول خلال أيام

وزير التعليم: نظام خاص لكل مدرسة.. والحضور 4 أيام للفترة الواحدة

تفاصيل 7 شركات إخوانية تعد «كتائب إلكترونية» لمهاجمة مصر

«التموين» تبدأ نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج على البوابة الرقمية

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

خاص.. تحويل مسئولي الجبلاية السابقين والحاليين للنيابة العامة في قضية اختفاء الكئوس

تفاصيل 7 شركات إخوانية تعد «كتائب إلكترونية» لمهاجمة مصر

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف خدع «عبد الوهاب» أم كلثوم؟

«مسيرهم يعرفوا الحقيقية».. حكاية مقتل أسمهان وتسببه في إشاعات ضد أم كلثوم

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

نتيجة اختبار السمات بالكلية الحربية 2020 برقم القيد

6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات ضد كورونا في اليابان

التلوث مسؤول عن 13% من الوفيات في الاتحاد الأوروبي

38.9 مليون اختبار للكشف عن كورونا في روسيا

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإنسان.. وجاذبية الدراما!
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تناقش مقترحات دعم صناعة النشر وحقوق الملكية

عواطف عبد الرحمن تهدي مكتبتها الخاصة لمكتبة الإسكندرية

حكاية «برودلي» المحامي الإنجليزي الذي أنقذ «عرابي» من الإعدام

أحمد حلمي:«المناقشة» نشاط ثقافي قائم على مجهودات فردية