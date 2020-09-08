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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أسرة نجيب محفوظ توافق على تحويل أعماله للدراما: مَن هم ورثة أديب نوبل؟

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:25 م
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
حسام الضمراني
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وافقت أسرة الروائي الكبير الراحل نجيب محفوظ على تحويل 4 من رواياته خلال الأيام الماضية لأعمال سينمائية وتليفزيونية وهي رواية "كفاح طيبة" المقرر عرضها في رمضان 2021 من خلال شركتي سينرجي وأروما برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي المقرر عرضها عبر مسلسل "الملك" من بطولة عمرو يوسف الذي سيقدم شخصية أحمس طارد الهكسوس، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، و"ميرامار والحرافيش" مع المنتج هانى أسامة.

ويعكف أحمد فوزي على كتابة سيناريو مسلسل ميرامار وهو بالمناسبة كان قد عرض كمسلسل من قبل؛ بينما يسعى المنتج هاني أسامة لعرض "الحرافيش" عبر أجزاء بنفس تسلسل الرواية، وليس بشكل منفصل على عدة مواسم وذلك من منطلق رغبته فى تنفيذ العمل بالشكل الذى كان يتمناه محفوظ، بحسب تصريحات صحفية له.

فى الوقت نفسه، تعاقدت ابنة أديب نوبل على تحويل "ثرثرة فوق النيل" لفيلم سينمائي مرة أخرى وبرؤية مختلفة عما قدم من قبل 1971 من إخراج حسين كمال وهو ما يدفعنا للحديث عن عدد ورثة أديب نوبل، خاصة أن الجميع يتصور أن الوريث هى ابنته هدى، فقط، هل ذلك صحيح؟ أم هناك ورثة آخرون؟، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

بعد وفاة أديب نوبل نجيب محفوظ في 30 أغسطس 2006 ووفاة زوجته عطية الله إبراهيم في 2014، ثم ابنته فاطمة بعد ذلك بثلاث سنوات في 2017، لم يتبق من أسرة أديب نوبل سوى ابنته هدى المعروفة إعلاميًا بـ"أم كلثوم" هى المسئولة عن إتمام الإجراءات الخاصة بحقوق أعماله الأدبية، وإن كانت ليست هي الوريثة الوحيدة.

ورثة أديب نوبل أربعة، فقط، هم زوجته، فاطمة، محمود الكردي ابن شقيقة نجيب محفوظ، لكن بعد وفاة الزوجة، والابنة وفاطمة، أصبح أشقاء وأبناء أشقاء الزوجة ضمن ورثة النجيب، الذين يبلغ عددهم الآن 18 شخصًا توزع عليهم الميراث وحقوق أعماله الفكرية.

هدى أو أم كلثوم، كريمة أديب نوبل، تقول إنها المسئولة عن إنهاء إجراءات حقوق أعمال والدها أمام الورثة الذين يبلغ عددهم الآن، 18 وريثًا وأن لديها 18 توكيلًا منهم بإنهاء إجراءات حقوق والدها الأدبية سواء على مستوى الترجمة أو النشر أو تحويلها لأعمال سينمائية أو درامية.

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