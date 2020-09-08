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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

أشتية: التراجع عن مبادرة السلام العربية يضعف الموقف الفلسطينى

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:53 م
محمد اشتية
محمد اشتية
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن مبادرة السلام العربية هي المرجعية التي حددها العرب لحل الصراع الإسرائيلي العربي، وأن أي تراجع عنها هو إضعاف للموقف العربي الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس وزراء فلسطين مع نائب رئيس الوزراء العماني لشئون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، حيث أكدا عمق العلاقات الفلسطينية العمانية.

ودعا أشتية مسقط للمساهمة بدور في حوار عربي بنّاء لاستعادة الوحدة العربية حول مختلف القضايا، وعلى رأسها قضية العرب الأولى فلسطين، وبناء استراتيجية عربية مشتركة وواضحة للتعامل مع هذه القضايا.

بدوره، أكد المسئول العماني دعم بلاده المستمر للقضية والحقوق الفلسطينية، مشيرا إلى أن موقف السلطنة والسلطان واضح بأن القضية الفلسطينية قضية كل العرب.

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