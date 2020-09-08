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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقاتلة روسية تعترض طائرتى استطلاع أمريكية وسويدية فوق بحر البلطيق

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:48 م
طائرتي استطلاع أمريكية
طائرتي استطلاع أمريكية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة روسية من طراز "سوخوي-27" اعترضت طائرتي استطلاع، أمريكية وسويدية، فوق بحر البلطيق.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان للوزارة، جاء في نصه: "رصدت أجهزة مراقبة الأجواء الروسية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق في وقت سابق من اليوم هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية، ولتحديد الهدفين الجويين ومنع انتهاك حدود الدولة، قامت مقاتلة من طراز "سوخوي-27" من قوات الدفاع الجوي لبحر البلطيق بالاقتراب من الهدفين"، مشيرا إلى أن "طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدفين الجويين على أنهما طائر استطلاع استراتيجي للقوات الجوية الأمريكية "آر سي 135" وطائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو السويدي".

وتابع البيان: "بعد ابتعاد الطائرتين عن الحدود الروسية عادت المقاتلة إلى قاعدة مرابطتها الرئيسية، وتم تنفيذ كامل رحلة المقاتلة الروسية "سوخوي-27" بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

ولم يسمح لطائرتي الاستطلاع، الأمريكية والسويدية، بانتهاك حدود الدولة الروسية.

يذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات بدون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

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