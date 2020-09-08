رانيا الكيلانى مديرا لوحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة طنطا

أصدر الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، القرار رقم ٢٠٢٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعيين الدكتورة رانيا الكيلانى أستاذ الاجتماع المساعد مديرا لوحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية وتعيين الدكتور محمد فياض أستاذ التاريخ المساعد نائبا لمدير الوحدة.وقال سبع إن الوحدة سيكون لها دور فاعل فى التواصل مع المجتمع خارج نطاق الجامعة ودراسة ظواهره ومشكلاته الانسانية فى محاولة من الجامعة لربط العملية البحثية بالمجتمع والوطن والوصول لحلول ابتكارية تساعد قطاعات ومؤسسات الدولة فى النهوض وتقديم خدمات متميزة وفقا لمعايير الجودهمن جانبها، أثنت الدكتورة رانيا الكيلانى على دور الجامعة فى دعم فكرة إنشاء الوحدة، مشيرة إلى أن دور الوحدة سيكون بحثى استطلاعى توعوى توجيهى فى ضوء التحديات المعاصرة التى تشهدها الساحة المصرية والعربية.