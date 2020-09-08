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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوشقة يقرر تعيين أيمن محسب مساعدًا لرئيس الوفد لشئون الإعلام

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:50 م
أبو شقة
أبو شقة
إسلام نصير
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أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين الدكتور أيمن محسب مساعدًا لرئيس الحزب لشئون الإعلام.

وتقدم الدكتور أيمن محسب بالشكر للمستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، على ثقته في شخصه.

وتابع قائلًا: «هذه ثقة كبيرة من معالي رئيس الوفد الذي أعده بأداء أقصى جهد لتوصيل الرسالة الإعلامية والسياسية لحزب الوفد العريق لكل فئات المجتمع، لأن الوفد هو بيت الأمة المعبر عن آمال وطموحات كل عناصر المجتمع المصري بلا استثناء».

وأشار «محسب» إلى أن هذه المسئولية تتطلب تضافر جهود كل الوفديين لعرض منهج وأفكار الوفد الممزوجة بكفاح زعمائه سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، في كل وسائل الإعلام بما فيها السوشيال ميديا التي يجب توجيهها لصالح حزب الوفد بتاريخه من الكفاح الوطني باعتباره رمزًا للمعارضة الوطنية التي لا تهدف إلا مصلحة الدولة المصرية والوطن والمواطن.

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