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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مسن أسوانى يتكئ على عصاه للإدلاء بصوته فى إعادة «الشيوخ»

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:49 م
مسن أسواني
مسن أسواني
أسوان_إسراء توفيق
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على الرغم من عدم قدرته على الحركة نظرًا لكبر سنه، إلا أنه حرص على أن يتكئ على عصاه والتوجه إلى مقار لجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بمدينة أسوان، وأحد المقار الانتخابية، للإدلاء بصوته في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وشهد محيط مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بمدينة أسوان، تكثيفات أمنية مشددة لتأمين اللجان، وتنظيم الناخبين أثناء دخولهم إلى مقار اللجان.

والجدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية بأسوان، واصلت حملات تعقيم مقار لجان الاقتراع الانتخابية على مستوى المحافظة، استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها، حيث يتم تطهير كل اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين، وذلك تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير إدارة المستوطنة.

ومن المقرر التنافس بين 4 مرشحين في الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 هم: بمدينة أسوان اللواء مصطفى جمعة مرشح ''مستقل''، ومركز دراو محمد الأنور حزب ''مستقبل وطن''، ومرشح مركز أدفو ياسر عبدالحميد عوض ''مستقل''، ومرشح آخر لنفس المركز مجد الدين حسيبو وشهرته مجدي حسيبو حزب ''مستقبل وطن''.

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.

والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.
مسن أسواني
مسن أسواني
مسن أسواني
مسن أسواني

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