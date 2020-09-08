«التحالف المصري» يرصد التزام الناخبين بإجراءات الوقاية من كورونا

رصد متابعو التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، التزام الناخبين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا وتعقيم بعض اللجان بمحافظتى الجيزة وبنى سويف.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.