مساعدات إماراتية للسودان لمجابهة آثار السيول والفيضانات

وصلت إلى مطار الخرطوم اليوم الثلاثاء، طائرة إغاثة إماراتية، مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لدعم جهود الحكومة السودانية في توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة والضرورية للمتأثرين من السيول والفيضانات.نقلت الطائرة كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإيوائية، وكان في استقبالها مفوض العون الإنساني السوداني عباس فضل الله، والأمين العام لجهاز المغتربين مكين حامد، والسفير الإماراتي لدى السودان حمد الجنيبي.وقال السفير الاماراتي بالخرطوم- في تصريح صحفي- إن هذه الطائرة من المساعدات ليست الأولى، وسيستمر الدعم الوارد إلى السودان بتوجيهات من القيادة العليا بدولة الإمارات.بدوره، أعرب مفوض العون الإنساني السوداني عن شكره لدولة الإمارات لدعمها المستمر للسودان في مختلف المجالات.