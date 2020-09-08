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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بلاغ للنائب العام ضد فتاتين أعلنتا الزواج من بعضهما عبر «فيسبوك»

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:35 م
النائب العام
النائب العام
حسام التمساح
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تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام ضد فتاتين عقب إعلانهما الزواج من بعضهما البعض.

وقال فرحات في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تقدم ببلاغ ضد كل من "شيرين مكاوي" وأخرى تدعى "ريم محسن" وذلك عقب إعلانهما الزواج عبر "فيس بوك".

كانت قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورًا لإحدى الفتيات التي تعلن زواجها من إحدى صديقاتها، في إشارة منها إلى أنهما عانيا حتى تزوجا من بعضهما.

يذكر أن "فرحات"، قد تقدم في وقت سابق ببلاغ للنائب العام، ضد نورا هشام سليم، والملقبة حاليًا بـ"نور"، بعد خضوعه لعملية تحول جنسي، يتهمه فيه بالتحريض على الفسق والفجور والدعوة إلى نشر المثلية.

وأوضح المحامي في بلاغه، الذي حمل رقم 24121 لسنة 2020، أنّه تقدم بالبلاغ ضد نجلة هشام سليم وليس ابنه، كونه لم يُِدرج حتى الآن بمصلحة الأحوال المدنية كـ"ذكر".

وقدم اسطوانة مدمجة، فيها إقرار من المشكو في حقها بقولها عدة عبارات ومنها: "أنا مثل سارة حجازي (وهي تعترف بأنّ سارة حجازي مثلية، وكانت كل مشكلتها أنها بتحب البنات".

وأضاف: "اعتراف بإرادة حرة أنّ التي قامت به هو تحول جنسي بناء على رغبتها، وليس لإصابتها بخلل هرموني أو ما شابه ذلك، ما يؤكد وجود تزييف وغش أدخل في مستندات مفترض أنّها سيتم استخدامها للحصول على بطاقة رقم قومي لتغير الاسم والنوع، كما يؤكد وجود جريمة ارتكبت من الفريق الطبي للقيام بعملية التحويل دون اتباع القواعد المقررة قانونًا".

وأقر والد المشكو في حقها، بأحد البرامج، بأنّه لم يرجع إلى الأزهر أو دار الإفتاء، وأنّه من ضمن الشروط لإجراء التحول، إذ إنّ عمليات التحول الجنسي متاحة لكن بإجراءات قانونية لابد أن تجرى قبل عملية التحويل، ومنها موافقة لجنة صحية من وزارة الصحة، وموافقة من دار الإفتاء، وموافقة أخرى من الطب النفسي، موضحًا أنّ تلك العملية نادرًا ما تحدث في مصر ولكنها قانونًا مجازة إذا تمت هذه الإجراءات.
بلاغ للنائب العام ضد فتاتين أعلنتا الزواج من بعضهما عبر «فيسبوك»
بلاغ للنائب العام ضد فتاتين أعلنتا الزواج من بعضهما عبر «فيسبوك»
بلاغ للنائب العام ضد فتاتين أعلنتا الزواج من بعضهما عبر «فيسبوك»
بلاغ للنائب العام ضد فتاتين أعلنتا الزواج من بعضهما عبر «فيسبوك»
بلاغ للنائب العام ضد فتاتين أعلنتا الزواج من بعضهما عبر «فيسبوك»
بلاغ للنائب العام ضد فتاتين أعلنتا الزواج من بعضهما عبر «فيسبوك»

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