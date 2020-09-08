مجلس السيادة السودانى يأمل أن تشهد «أبيى» المزيد من الاستقرار

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن أمله في أن تشهد منطقة "أبيي" (الواقعة بين السودان وجنوب السودان)، المزيد من الاستقرار والسلام، خلال لقائه للقائد الجديد لقوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي "يونسفا" كفيالو ميد تسيما.وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تطرق إلى مجمل القضايا ذات الصلة بقوات "يونسفا"، والدور الذي ظلت وما تزال تضطلع به القوات في حفظ الأمن والاستقرار والسلام والتعايش السلمي بين مكونات منطقة "أبيي"، كما تناول الاجتماع الجهود الجارية لتحقيق السلام وإشاعة روح التسامح بين سكان المنطقة.ورحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالقائد الجديد لقوات "يونسفا".