هارى وميجان سعداء لسدادهما 2.4 مليون جنيه إسترليني للضرائب

كشفت مصادر ملكية مقربة من القصر الملكي البريطاني أن ميجان ماركل، والأمير هاري، يشعران بالارتياح التام عقب سدادهما أموال الضرائب التى وصلت إلى 2.4 مليون جنيه إسترليني، نظير تجديد منزلهما في وندسور، على الرغم من قطع الأمير تشارلز، للدعم الخاص بهما بعد توقيعهما على صفقة "نيتفيلكس"، والتي وصلت قيمتها إلى 75 مليون جنيه إسترليني.وفقًا لموقع "ديلي ميل" تم الكشف عن أن الأمير هاري، الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، ودوقة ساسكس، 39 عامًا، اللذين كانا يسددان المبالغ النقدية على أقساط شهرية، أعلنا أنهما أعادا بالكامل المنحة السيادية لإعادة تطوير منزل Frogmore الريفي المكون من خمس غرف نوم في كوينز.وقال مصدر مقرب من الزوجين لكاتي نيكول، من فانيتي فير، إنهما مرتاحان وسعداء للغاية لقدرتهما على سداد الديون بهذه السرعة، دون مساعدات من العائلة المالكة التى قررت إزالة الدعم عنهما.وفي سياق متصل، أكد مصدر لصحيفة The Mail أن هذه الخطوة تأتي بعد الكشف عن أن دوق ودوقة ساسكس حصلا على صفقة مربحة لإنتاج عروض بث عملاق نتفليكس، قيل إنها تساوي 100 مليون دولار (75 مليون جنيه إسترليني).