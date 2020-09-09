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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مستقبل وطن أسيوط» يشيد بدور الأمن فى تأمين اللجان بانتخابات الشيوخ

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
تأمين اللجان بانتخابات
تأمين اللجان بانتخابات الشيوخ
أسيوط – محمد أبو شادي:
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أشاد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، بالدور الفعال والهام لوزارة الداخلية أثناء عمليات الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ في جولة الإعادة على مستوي المحافظة.

وقال المهندس ياسر عمر إن وزارة الداخلية والمتمثلة في مديرية أمن أسيوط تقوم بدور مهم وفعال بجانب دورها الرئيسي في تأمين مقرات لجان الانتخابات وهو الجانب الإنساني سواء من مساعدة كبار السن وتقديم يد العون لهم وتسهيل الإجراءات أثناء عملية التصويت.

وأضاف عمر أن غرفة عمليات الحزب رصدت مشاركة الضباط والأفراد في خدمة المواطنين وخاصة المرضي وكبار السن وتوفير الكراسي المتحركة والكمامات والمواد الكحولية لهم لتسهيل العملية الانتخابية.

كان المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط أعلن أنه تم تجهيز غرفتي عمليات مركزية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع المراكز والحدات الحزبية لمتابعة انتخابات بمجلس الشيوخ علي مستوي المحافظة ومتابعة العملية الانتخابية منذ فتح اللجان وعلي مدار اليومين من خلال الوحدات الحزبية الموزعة علي مستوي مراكز وقري ونجوع المحافظة لتزليل كل العقبات التي تواجه المواطنين أثناء عملية الاقتراع.

في الوقت نفسه، فرضت مديرية أمن أسيوط طوقًا أمنيًا في محيط اللجان وبدء تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد علي الناخبين بعد الدخول بدون ارتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

يذكر أن يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بجميع أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.

والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.
«مستقبل وطن أسيوط» يشيد بدور الأمن فى تأمين اللجان بانتخابات الشيوخ
«مستقبل وطن أسيوط» يشيد بدور الأمن فى تأمين اللجان بانتخابات الشيوخ
«مستقبل وطن أسيوط» يشيد بدور الأمن فى تأمين اللجان بانتخابات الشيوخ
«مستقبل وطن أسيوط» يشيد بدور الأمن فى تأمين اللجان بانتخابات الشيوخ

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