المفوضية الأوروبية ترحب بانضمام «تيك توك» لمدونة محاربة الكراهية

رحبت المفوضية الأوروبية بقرار إدارة تطبيق (تيك توك) للتواصل الاجتماعي بالانضمام إلى مدونة السلوك الأوروبية الخاصة بمكافحة خطاب العنصرية والكراهية.واعتبر المفوض المكلف بشئون العدالة ديديه حسن - وفقا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية - قرار الشركة بالالتحاق بمدونة السلوك الأوروبية خطوة إيجابية على طريق محاربة المحتوى غير القانوني على الإنترنت.وأشار ريندرز، إلى أن "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تعاون قوي مع كبرى شركات الإنترنت لجعل البيانات الرقمية أكثر أمنًا للجميع".وتعد الشركة المديرة لتطبيق تيك توك، الطرف التاسع الذي ينضم لمدونة السلوك الأوروبية بعد تطبيقات فيسبوك، مايكروسوفت، تويتر، يوتيوب، إنستجرام، سناب شات، ديلي موشن وتطبيق ألعاب الفيديو.يذكر أن التقرير الذي أصدرته المفوضية في شهر يونيو الماضي أظهر أن شركات الإنترنت عاينت 90% من المحتويات التي تم الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة، وقامت بحذف 71% من المحتويات غير القانونية التي تحث على الكراهية والعنف.