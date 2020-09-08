استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى إعادة «الشيوخ» بمطروح (صور)

شهد مجمع أبوبكر الصديق بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2020.وساعد عددا من الشباب الناخبين لمعرفة أرقامهم في الكشوفات لتسهيل عملية الانتخاب.ووزع أفراد امن مطروح الكمامات على الناخبين قبل دخولهم اللجنة لمكافحة فيروس كورونا، خلال مشاركتهم في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2020.وشهد محيط اللجان الانتخابية انتشار أمني مكثف لتأمين إعادة انتخابات الشيوخ 2020 بالإضافة إلى حواجز حديدية لتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.