بعد علاقة دامت 4 سنوات.. كرستيانو رونالدو يقرر خطبة صديقته جورجينا

عزم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على التقدم لطلب الزواج من صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، بعد علاقته بها منذ 4 سنوات ماضية.وفقًا لصحيفة El Mundo، قرر كريستيانو الإعلان عن تقدمه للفتاة التي يحبها قلبه، خلال حفل نظمه لمقابلة أصدقائه، وبالفعل وافقت جورجينا على طلب النجم العالمي.كما أشارت الصحيفة إلى أن أفراد أسرة كريستيانو وأسرة صديقته لم يكونوا حاضرين في الحدث، وأيضا لاحظت الصحيفة أن العروسين لم يخططا لحفل زفاف بعد، ولم يتم تحديد موعد الحفل حتى الآن.وأكد رونالدو أنه سيكون هناك عشاء خطوبة ستحضره كلتا العائلتين، وكان رونالدو، اشترى قطعة أرض مقابل 8 ملايين يورو (9.4 مليون دولار) ليبني عليها منزلهما الذي سيعيش فيه مع زوجته وأسرته بعد أن يعتزل كرة القدم.وتربط رونالدو وجورجينا، علاقة عاطفية منذ يونيو 2016، ومن وقتها وهما ينشران صورا لهما سويا فى كافة المناسبات والاجازات، بل وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، ومنها أعلنا خطبتهما في عام 2018، ولكنها لا تزال قيد التخطيط.كما أن رونالدو لديه ابن بكر من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، وعمره 10 أعوام، وأيضا لديه توأم من أم غير معروفة أخرى، أسماهما إيفا وماتيو، في يونيو 2017، ولكن يبدو أن ارتباطه بجورجينا هذه المرة جدي، حيث تنتظر وسائل الإعلام العالمية موعد خطبة النجمين.