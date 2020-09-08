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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل دور آسر ياسين فى «نمرة اتنين» وتصويره لمشهد البار

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:54 م
آسر ياسين
آسر ياسين
محمد مجدي
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صوّر النجم آسر ياسين مشاهد مسلسله الجديد "نمرة اتنين" ضمن حكاية "في أمل" بأحد فنادق القاهرة، تحت إدارة المخرج هاني خليفة في العمل الذي يتكون من 8 حلقات فقط، والمقرر عرضه قريبًا.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، أن القصة التي قامت بتأليفها سما عبدالخالق تتناول قصة شاب يدعى سيف يجسد شخصيته آسر ياسين ويعيش حياة مليئة بالرفاهية ويذهب يوميًا لأحد البارات حتى يسكر بصحبة أصدقائه ومن ضمنهم فنانة لبنانية ستكون إحدى مفاجآت العمل.

وقالت المصادر إن بطلتي الحكاية أمام أسر ياسين هما الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة والتي تجسد شخصية "زينة"، والفنانة نورا شعيشع التي تجسد شخصية "مي"، حيث يلعبان أدوارًا مهمة ومفاجأة خلال أحداث العمل.

وتلعب سينتيا دورًا مختلفًا في الأحداث؛ حيث تظهر بدور حبيبة أسر ياسين السابقة، التي تحاول العودة له مرة أخرى إلا أنه يرفض ذلك تمامًا وسط محاولات من أصدقائهما.

وانتهى آسر من تصوير أكثر من نصف مشاهده بالعمل، حيث قارب على إنهاء تصوير خمس حلقات من العمل، الذي ينضم لقصص مسلسل "نمرة اتنين" الذي يحتوي على العديد من النجوم الذين يقدمون العديد من القصص طوال حلقات العمل.

من ضمن الذين يشاركون في العمل كل من نيللي كريم، ومنى زكى وإياد نصار، وعمرو يوسف، وشيرين رضا وماجد الكدوانى وأحمد مالك وأمينة خليل وعادل كرم.

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