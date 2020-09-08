تفاصيل دور آسر ياسين فى «نمرة اتنين» وتصويره لمشهد البار

وقالت المصادر إن بطلتي الحكاية أمام أسر ياسين هما الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة والتي تجسد شخصية "زينة"، والفنانة نورا شعيشع التي تجسد شخصية "مي"، حيث يلعبان أدوارًا مهمة ومفاجأة خلال أحداث العمل.





وتلعب سينتيا دورًا مختلفًا في الأحداث؛ حيث تظهر بدور حبيبة أسر ياسين السابقة، التي تحاول العودة له مرة أخرى إلا أنه يرفض ذلك تمامًا وسط محاولات من أصدقائهما.

وانتهى آسر من تصوير أكثر من نصف مشاهده بالعمل، حيث قارب على إنهاء تصوير خمس حلقات من العمل، الذي ينضم لقصص مسلسل "نمرة اتنين" الذي يحتوي على العديد من النجوم الذين يقدمون العديد من القصص طوال حلقات العمل.من ضمن الذين يشاركون في العمل كل من نيللي كريم، ومنى زكى وإياد نصار، وعمرو يوسف، وشيرين رضا وماجد الكدوانى وأحمد مالك وأمينة خليل وعادل كرم.