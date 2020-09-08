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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد بعض لجان انتخابات «إعادة الشيوخ» (صور)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:49 م
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
أسيوط – محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، بعض مقرات ولجان الانتخابات بحي شرق ومركز أبوتيج لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ في جولة الإعادة في اليوم الأول لها.

وأكد محافظ أسيوط على توافر كل سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري بمشاركة فرق التعقيم والتطهير لكل اللجان ومحيطها.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد بعض لجان الانتخابات بمقر مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات بحي شرق أسيوط وتابع إجراءات التعقيم والإجراءات الاحترازية داخل اللجان وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان كما التقى بعض المستشارين من رؤساء اللجان والمشرفين على اللجان واطمأن على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر وسط تأمين لكافة اللجان من قوات الشرطة ووسط تواجد لأفراد الأطقم الطبية والتمريض باللجان واستخدام بوابات التعقيم.

كما استكمل المحافظ جولته بزيارة مركز أبوتيج لتفقد بعض اللجان الانتخابية بمقر مدرسة جمال عطيفي الثانوية بمدينة أبوتيج ثم تفقد لجان مدرسة طه حسين الابتدائية بني سميع ثم لجان مدرسة السفير جاد الحق ببني سميع وراجع المحافظ جميع الإجراءات الاحترازية والأمنية باللجان والتقى ببعض رؤساء اللجان مقدمًا لهم الشكر على دورهم الوطني في المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ وتأكد من توافر كل المستلزمات وأدوات التعقيم وتوزيع الكمامات على الناخبين بأماكن الانتظار المخصصة لهم فضلا عن أماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من وسائل تهوية ومبردات مياه وكراسي متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في جولة الإعادة لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطى الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألف و955 ناخب سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة حيث تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

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