«حنة ورد» يمثل مصر فى مهرجان لندن السينمائى

كشف المخرج مراد مصطفى عن تمثيل فيلمه القصير حنة ورد لمصر في المسابقة الرسمية لمهرجان لندن السينمائي الدولي، الذي يقام في الفترة من 7 - 17 أكتوبر، وهو أحد المهرجانات المؤهلة لجوائز البافتا.ويعد المهرجان واحدًا من المهرجانات المهمة التي يتأهل المشارك فيها لجوائز البافتا وهي الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون في فئة الأفلام القصيرة.الفيلم الروائى القصير "حنة ورد" تدور أحداثه حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش فى مصر تعمل "حنّانة" أى ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف، تذهب حليمة إلى حفلة حنة فى إحدى المناطق الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبة ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات، التي تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.