15 سنة للمتهمين بخطف صاحب محل بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، بعد اتهامهم بخطف صاحب محل واحتجازه لرفضه أثناء تقدمه لخطبة نجلتهم.صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين عبدالعظيم صادق، ووائل إسماعيل عرابي، وأمانة سر خميس قمر.ترجع أحداث القضية رقم 19054 لسنة 2019 جنايات الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة ببلاغ بخطف صاحب محل أحذية من قبل أشخاص بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث القسم، قيام كل من "ج. ك. ج، 26 سنة"، عامل بمشغل ملابس، و"أ. ف. ع، 37 سنة"، صاحب مصنع بلاستيك، و"م. ب. ت، 27 سنة"، صاحب شركة مخلفات سفن، و"ن. ف. ع، 43 سنة"، صاحب مصنع تدوير بلاستيك، بخطف المجني عليه "أ. ي. س"، صاحب محل أحذية، داخل مخزن بدائرة القسم والتعدي عليه بالضرب وإصابته وإرغامه على التوقيع على إيصالات أمانة تحت التهديد بسبب قيام المجني عليه بالتقدم لخطبة ابنة شقيقة المتهم الثاني والرابع ورفضته أسرتها وقاموا بخطبتها لآخر وعند علمهم بمحاولته الاتصال بها قاموا بارتكاب الواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية.