الدفاع المدنى يحاول السيطرة على حريق جديد بمرفأ بيروت

اندلع حريق جديد في مرفأ بيروت، الثلاثاء، بسبب اشتعال بؤرة تجميع نفايات وبقايا مواد ناتجة عن الانفجار، وعملت عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق بمرفأ بيروت، وفقا لموقع لبنان 24.وكان الحريق اندلع من جديد في المرفأ بعد ظهر اليوم، وأفاد الدفاع المدني بأنه ناتج عن ردم وبقايا مخلفات الانفجار، ويتم إحراقه بعلم الجيش الذي طلب المساندة من الدفاع المدني في حال امتدّت النار، وهي حتى الآن محصورة، وقد حضرت 3 سيارات إطفاء من أجل ذلك.