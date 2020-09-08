حكمدار الأقصر يتفقد اللجان الانتخابية فى إعادة «الشيوخ»

تفقد اللواء أشرف منير، حكمدار مديرية أمن الأقصر،اليوم الثلاثاء، عددًا من اللجان الانتخابية خلال جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، داخل قرى ونجوع مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، للاطمئنان على الخدمات الأمنية المعينة على اللجان، ومنها لجان الإدارة الصحية بإسنا ومدرسة إسنا الثانوية بنات.كما تابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان، واستمع إلى آراء الناخبين وملاحظاتهم وموقفهم من الإجراءات الأمنية خلال اليوم، وطالبهم بالحفاظ على التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.