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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قوافل لتحصين الماشية ضد الجلد العقدى بالوادى الجديد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:53 م
قوافل لتحصين الماشية
قوافل لتحصين الماشية
محمد مهدي
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أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الدفع بقوافل ولجان تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى بمديرية الطب البيطرى وإداراتها الخمس "الخارجة - باريس - بلاط - الداخلة - الفرافرة".

أكد بذلك الدكتور ناجي محمد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن القوافل واللجان تسابق الزمن وتعمل ليل نهار لمنع انتشار مرض الجلد العقدي وانتقاله من مركز الفرافرة للمراكز الأخرى.

كما ناشد مدير الطب البيطري المواطنين عدم التأخر والتقاعس فى خروج الماشية للتطعيم بلجان التحصين حماية من انتشار المرض، حيث إن هناك نفوقًا عددًا كبيرًا من الماشية بقرية النهضة واللواء صبيح بالفرافرة.

كما أعلنت المديرية عن تسجيل 147 إصابة بين الأبقار بمرض الجلدي العقدي في مركزين فقط بالمحافظة، حيث سجلت 145 إصابة في قريتي النهضة واللواء صبيح بمركز الفرافرة وحالتين في قرية القصر بمركز الداخلة.

وأضاف عوض، أن المديرية حصنت 6346 رأس ماشية ضد المرض من إجمالي 8000 رأس جرى حصرها، بواقع 79.3% من إجمالي رءوس الماشية بالمحافظة.

وأشار إلى أن المديرية رفعت درجة الطوارئ وفرضت حظرًا على دخول الماشية على المنافذ الحدودية ومداخل الوادي الجديد، مع استمرار التحصينات ضد المرض على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، خاصة في مركزي الفرافرة والداخلة.

وكانت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، قد قررت إغلاق سوق الكفاح بالفرافرة، وإخطار جميع الجهات المعنية الأمن- الوحدات المحلية - الصحة – الزراعة، وجاري رش الحيوانات والحظائر، خاصة أن الناموس هو الناقل للمرض الذي تعاني منه الماشية هذه الأيام.


قوافل لتحصين الماشية
قوافل لتحصين الماشية ضد الجلد العقدى بالوادى الجديد
قوافل لتحصين الماشية ضد الجلد العقدى بالوادى الجديد
قوافل لتحصين الماشية ضد الجلد العقدى بالوادى الجديد
قوافل لتحصين الماشية ضد الجلد العقدى بالوادى الجديد
قوافل لتحصين الماشية
قوافل لتحصين الماشية ضد الجلد العقدى بالوادى الجديد
قوافل لتحصين الماشية ضد الجلد العقدى بالوادى الجديد
قوافل لتحصين الماشية ضد الجلد العقدى بالوادى الجديد
قوافل لتحصين الماشية ضد الجلد العقدى بالوادى الجديد

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