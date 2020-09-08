طارق لطفي يصور «القاهرة كابول» بـ«الأهرام» لعرضه رمضان المقبل

يصور الفنان طارق لطفي أحداث مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، بداخل استديوهات الأهرام، والذي من المقرر عرضه رمضان 2021.وعلم "الدستور" أن العمل قارب مخرجه حسام علي، على إنهاء تصوير أكثر من 70% من أحداثه، حيث من المرجح أن ينتهي تصويره بشكل كامل خلال شهر ونصف الشهر تقريبًا، ليدخل بعد ذلك في إنهاء عمليات المونتاج."القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، ومن تأليف عبدالرحيم كمال.