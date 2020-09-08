مُسن فى إعادة «الشيوخ» بمطروح: السيسى ملاك نازل من السما (صور)

حرص أحمد المليجي، أحد أبناء مطروح الذي يبلغ من العمر 86 سنة، على المشاركة في أول أيام إعادة انتخابات الشيوخ 2020 والإدلاء بصوته في مجمع أبوبكر الصديق.وقام أفراد مديرية أمن مطروح بمساعدته منذ وصوله للجنة الانتخابية وحتى الانتهاء من الإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ 2020.وقال الحاج أحمد إن الرئيس السيسي أحيا مصر بعد موتها، مرددًا: "السيسي ملاك ربنا نزلهولنا من السما.. قولوا لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن جميع الجرائد تكتب على السيسي الملاك.. مصر أم الدنيا".وأكد أنه رغم كبر سنه إلا أنه يحرص على الإدلاء بصوته في جميع الاستحقاقات الدستورية "صوتي أمانة".وشهد محيط اللجان الانتخابية انتشارًا أمنيًا مكثفًا لتأمين إعادة انتخابات الشيوخ 2020، بالإضافة إلى حواجز حديدية لتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.