وزير التعليم: كتب الثانوية العامة بمحتوى رقمى العام المقبل

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة ستوفر كتب الثانوية العامة بمحتوى رقمي العام المقبل.وشدد «شوقي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، على أن هناك مكتبة كبيرة بها أفلام من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية للتدريب على نظام الأسئلة الجديدة، ويشارك فيها أفضل المعلمين والمركز القومي للامتحانات، إضافة إلى تدريب الطلاب على اتجاه الامتحان المعين، موضحًا أن الوزارة تحاول بناء قنوات تعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي.