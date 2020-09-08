حريق جديد داخل مرفأ بيروت (فيديو)

وتسبب انفجار شحنات لنترات الأمونيوم داخل المرفأ الشهر الماضي في وفاة أكثر من 190 شخصا بخلاف إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وتشريد عشرات الآلاف.



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اندلع حريق جديد منذ قليل داخل مرفأ بيروت، فيما يعمل فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني على إخماده.وأفادت مصادر لبنانية بأن الحريق في مرفأ بيروت اندلع في بؤرة تجميع نفايات وبقايا مواد ناتجة عن الانفجار الذي وقع في الميناء مطلع الشهر الماضي.