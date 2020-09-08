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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة» تناقش مقترحات دعم صناعة النشر وحقوق الملكية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:48 م
الدكتورة إيناس عبدالدايم
الدكتورة إيناس عبدالدايم
آلاء حسن
طباعة
عقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اجتماعًا مع وفد من أعضاء المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، برئاسة نديم إلياس مع أحمد جابر، نائب رئيس المجلس ورئيس غرفة الطباعة، سارة إبراهيم المدير التنفيذي، الفنانة إسعاد يونس، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري ورئيس لجنة المصنفات، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين ورئيس لجنة الكتاب، المنتج والسيناريست محمد حفظى ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
جاء ذلك بحضور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الفنان خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب؛ لبحث سبل دعم صناعة النشر بكل صوره وصناعة السينما وحماية التراث والملكية الفكرية وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتج الثقافى والفنى المصرى للأسواق العالمية ومناقشة مقترحات تشريعية تضمن حماية هذه الصناعات تمهيدًا لعرضها على البرلمان.
وقالت عبدالدايم إن العمل على تطوير صناعات النشر والسينما وحفظ حقوق الملكية الفكرية يخلق العديد من فرص العمل ويزيد من تواجد قوى مصر الناعمة على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفة أن دعم الصناعات المتعلقة بهذا المجال واجب وطني، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود وتوحيدها من خلال التعاون بين الجهات العاملة ومؤسسات المجتمع المدنى للمساهمة في تأكيد أهمية المنتج الثقافي كقيمة مضافة مع التجارة والصناعة ليمثل جزءًا من الناتج واحد مصادر الدخل القومي، كما أكدت ضرورة التنسيق مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لبحث الأسس والأطر الخاصة بالمشروع.
الدكتورة إيناس عبدالدايم
الدكتورة إيناس عبدالدايم
الدكتورة إيناس عبدالدايم
«الثقافة» تناقش مقترحات دعم صناعة النشر وحقوق الملكية
الدكتورة إيناس عبدالدايم
الدكتورة إيناس عبدالدايم
الدكتورة إيناس عبدالدايم
«الثقافة» تناقش مقترحات دعم صناعة النشر وحقوق الملكية

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