انتظام عمليات التصويت فى إعادة «الشيوخ» بكفرالشيخ (صور)

شهدت لجان محافظة كفرالشيخ إقبالا كثيفا من الناخبين في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، بلجان محافظة كفرالشيخ الـ585 بقرى ومدن المحافظة، ووقف الناخبون من السيدات والرجال والشباب في طوابير طويلة داخل وخارج اللجان، مراعين الإجراءات الاحترازية.وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه يراهن على وعي أهالي المحافظة، وما شاهده مساء اليوم من إقبال كبير من الناخبين على اللجان دليل على الوعي بممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.وانتظمت أعمال التصويت بـ585 لجنة انتخابية بمحافظة كفرالشيخ اليوم الثلاثاء، أول أيام إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، حيث فتحت أبوابها أمام الناخبين وسط إجراءات أمنية مشددة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، وتم عمل كردون أمني أمام اللجان وتواجد أفراد الأمن لفحص هوية المترددين على اللجان كما تم وضع بوابات إلكترونية بمدخل اللجان.ووجه اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.