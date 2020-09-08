ضبط 10 آلاف عبوة دواء مهربة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية الصحة، اليوم الثلاثاء، من ضبط كميات كبيرة من عبوات دواء مهربة من الجمارك ومنتهية الصلاحية، داخل مركز طبى بمدينة طنطا.و تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إخطارا بتمكن حملة من الرقابة التموينية بالمديرية، بالإشتراك مع مديرية الصحة وبناء على تحريات الأجهزة الرقابية، من ضبط مركز طبي وداخله 10 آلاف عبوة دواء مهربة من الجمارك ومنتهية الصلاحية.وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر رقم 22621 جنح ثان طنطا، وإخطار النيابة العامة لتجرى تحقيقاتها.