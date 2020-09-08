مطروح: انتهاء الاستراحة وعودة المواطنين للتصويت فى إعادة «الشيوخ» (صور)

شهدت مدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية المشتركة، اليوم الثلاثاء، توافد السيدات للإدلاء بأصواتهم في جولة الاعادة لانتخابات الشيوخ 2020 ملتزمين بارتداء الكمامات لمكافحة فيروس كورونا وذلك عقب انتهاء فترة الاستراحة.وشهد محيط اللجان الانتخابية انتشار أمني مكثف لتأمين إعادة انتخابات الشيوخ 2020 بالإضافة إلى حواجز حديدية لتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.