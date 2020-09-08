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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطروح: انتهاء الاستراحة وعودة المواطنين للتصويت فى إعادة «الشيوخ» (صور)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:57 م
مدرسة جمال عبد الناصر
مدرسة جمال عبد الناصر
مطروح- ياسمين شعيب
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شهدت مدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية المشتركة، اليوم الثلاثاء، توافد السيدات للإدلاء بأصواتهم في جولة الاعادة لانتخابات الشيوخ 2020 ملتزمين بارتداء الكمامات لمكافحة فيروس كورونا وذلك عقب انتهاء فترة الاستراحة.

وشهد محيط اللجان الانتخابية انتشار أمني مكثف لتأمين إعادة انتخابات الشيوخ 2020 بالإضافة إلى حواجز حديدية لتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين.

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.

والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.
مدرسة جمال عبد الناصر
مدرسة جمال عبد الناصر
مدرسة جمال عبد الناصر
مدرسة جمال عبد الناصر
مدرسة جمال عبد الناصر
مدرسة جمال عبد الناصر

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