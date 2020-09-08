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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

معاودة الإقبال على انتخابات الشيوخ ببورسعيد بعد استراحة القضاة (صور)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:33 م
انتخابات الشيوخ ببورسعيد
انتخابات الشيوخ ببورسعيد
بورسعيد: شيماء رشاد
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شهدت لجان انتخابات إعادة مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بمحافظة بورسعيد إقبالا كثيفا، عقب استراحة القضاة المشرفين على اللجان ومع انضباط درجة حرارة الجو وزوال الشمس.

وحرص المواطنين على رفع أعلام مصر وذلك تأكيدًا على دعمهم لمسيرة الوطن وحرصهم على المشاركة في استكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية وسط إجراءات احترازية مكثفة.

كانت قد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيروس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.

وتابعت الأجهزة التنفيذية، انتظام سير العملية الانتخابية لتذليل أي معوقات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا والتأكد من ارتداء الناخبين للكمامات الواقية والالتزام بعلامات التباعد بين الناخبين أثناء الإدلاء بالأصوات.

تعد بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألف و919 ناخب، موزعين على 98 مركزا انتخابيا، تضم 108 مقرات انتخابية ولجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين بقسم الشرق 40 ألفا و611 ناخبا موزعين على 7 مراكز انتخابية تضم 7 مقار ولجان فرعية، وقسم العرب 55 ألفا و81 ناخبا موزعين على 11 مركزا انتخابيا يضم 11 مقر ولجنة فرعية، وقسم المناخ 75 ألفا و888 ناخباوموزعين على 20 مركزا انتخابيا تضم 20 مقرا ولجنة فرعية، وقسم الضواحي 86 ألفا و31 ناخبا موزعين على 16 مركزا انتخابيا تضم 16 مقرا ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد أول 60 ألفا و822 ناخبا موزعين على 11 مركزا انتخابيا تضم 11 مقرا ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد ثاني 5 آلاف و625 ناخبا موزعين على مركز انتخابي واحد يضم مقر ولجنة فرعية واحدة.

بينما يبلغ عدد الناخبين بقسم الزهور 157 ألفا و449 ناخبا موزعين على 22 مركزا انتخابيا تضم 32 مقرا ولجنة فرعية، وقسم جنوب أول 17 ألفا و471 ناخبا موزعين على 4 مراكز انتخابية تضم 4 مقار ولجان فرعية، وقسم جنوب ثاني 15 ألفا و941 ناخبا موزعين 6 مراكز انتخابية تضم 6 مقار ولجان فرعية.

هذا وقد فاز عادل اللمعي، بالجولة الأولي ضمن مقعد القائمة الوطنية، وحصل الدكتور عاطف علم الدين، صاحب المركز الأول ضمن 8 مرشحين على أكثر من 18 ألف صوت، بينما حصل أحمد جوهر صاحب المركز الثاني على 9900 صوت لتكون الإعادة بينهما.

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