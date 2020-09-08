«التعليم العالى»: إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الخميس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق لطلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول 2020 يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر الجاري، بمقر التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة بجوار الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة.وبدأت المرحلة الثانية للتنسيق، يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر، واستمرت 6 أيام.وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية، على النحو التالي:أولًا الشعب العلمية: 317 درجة لكلتا الشعبتين علوم ورياضة، بنسبة 77.40%، وذلك لنحو 194448 طالبًا.ثانيًا الشعبة الأدبية: 278 درجة أي بنسبة 67.80%، وذلك لنحو 60064 طالبًا.