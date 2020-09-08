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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوزيب بوريل: حوار الأطراف الليبية بالمغرب يصب في جهود حل النزاع

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:37 م
جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
عبير سليم
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أعلن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، ترحيبه بمبادرة المغرب بجمع الفرقاء الليبيين في مدينة بوزنيقة.

ورأى المسؤول الأوروبي بحسب مانقلت عنه صحيفة الساعة 24 الليبية، أن المبادرة المغربية تأتي في الوقت المناسب وتصب في مسار جهود الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا، مضيفا "يبدو تصميم الأطراف المعنية على البحث عن حل سياسي للنزاع أمرا مشجعًا".

وانطلقت اليوم الثلاثاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي مجلسي النواب والاعلى للدولة في بوزنيقة المغربي، لبحث النقاط الخلافية تمهيدا لاستئناف المسار والسياسي تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف.

ووفقا لما صرح به نائب رئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا، الشيخ السنوسي الحليق، أمس، فإن لقاء المغرب يستهدف تحديد المناصب السيادية وتوزيعها، مؤكدا انطلاق اجتماعات جنيف للتسوية الليبية، يوم 17 سبتمبر الجاري.

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