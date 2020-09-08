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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المتحدة» تنظم حفلًا ساحرًا لقرعة كأس العالم لكرة اليد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:30 م
حفل قرعة كأس العالم
حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد
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شهدت منطقة الأهرامات حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد للرجال الـ٢٧، والتي ستقام في مصر في يناير ٢٠٢١.
وبدأ الحفل بفقرة موسيقية لفرقة الفنان عمر خيرت تلتها فقرة راقصة علي أنغام أغاني أم كلثوم، ثم كانت فقرة الألعاب النارية، وتبعتها مراسم القرعة الرسمية وحسب قواعد الاتحاد الدولي، وقام النجوم خالد النبوي وإنجي المقدم بتقديم بعض الفقرات الفنية للحفل.
وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية بأن شركات المجموعة كانت قد استعدت لهذا الحفل بعد الاتفاق مع اللجنة المنظمة للبطولة وممثلي اتحاد كرة اليد المصري والاتحاد الدولي للعبة ليخرج حفلًا ساحرًا تم نقله علي تليفزيونات دول العالم.
وأوضح صالح أن مجلس إدارة المجموعة برئاسة الأستاذ تامر مرسي أعطي كل الدعم وسخر كل إمكانات شركات المجموعة في تنظيم ونقل هذا الحدث العالمي بمقاييس عالمية ليخرج بالشكل المميز واللائق بمصر وقدرات الشركات المصرية في تنظيم فعاليات قارية ودولية علي أعلي مستوي.
شهد الحفل السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد الدولي المهندس حسن مصطفي، ورئيس الاتحاد المصري هشام نصر، ومدير البطولة حسين لبيب، وأشاد الجميع بالعمل الجماعي والمميز للشركات جميعًا، خاصة شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي.
وأسفرت قرعة البطولة التي يشارك فيها ٣٢ منتخبًا لأول مرة عن تشكيل المجموعات الثماني للبطولة ومن ضمنها المجموعة التي سيلعب بها المنتخب المصري مع منتخب السويد ومنتخب التشيك ومنتخب آخر ما زال في دور التأهيل من أمريكا الجنوبية.
وقدمت المذيعة اللامعة جاسمين طه فعاليات القرعة وبعض اللقاءات علي المسرح مع النجوم المصريين لكرة اليد والذين حققوا إنجازات عالمية في اللعبة.

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