لتجاوزه مدة الخطبة.. منع واعظ بالأزهر من العمل بمساجد «الأوقاف»

قرر الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، منع الشيخ عبدالله عبدالله محمد عبده، الواعظ بالأزهر الشريف من العمل بأي مسجد بالأوقاف، وذلك لتجاوزه وقت الخطبة المحدد بمسجد اليقين بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر.وكذلك قيامه بإلقاء درس امتد حتى الواحدة ظهرًا بما يعني أن الخطبة والدرس بلغ وقتهما قرابة الساعة.وأكد رئيس القطاع الديني، أنه سيتم مخاطبة كل من وكيل الأزهر، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالمخالفة.