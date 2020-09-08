انهيار منزل من 3 طوابق بالمحلة

شهد شارع محب التابع لدائرة أول المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، انهيار منزل مكون من 3 طوابق حتى سطح الأرض، دون وقوع إصابات أو حالات وفاة.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى بانهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق بشارع محب دون وقوع إصابات.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومباحث قسم أول ورجال حى أول إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحقيق أن المنزل قديم وخال من السكان منذ فترة.وتم فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار لحين معاينة اللجنة الهندسية من الحي، والتعرف على أسباب الانهيار.وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة واستكمال باقي التحقيقات.