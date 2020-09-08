الأنبا بشارة يزور كنيسة الأقباط الكاثوليك بالبياضية

زار الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، اليوم، كنيسة السيدة العذراء بمنطقة البياضية.و استقبله الأب بولس إسحق، راعي الكنيسة، كما رافقه في هذه الزيارة الأب فادي فاروق، مسؤول مكتب التعليم المسيحي.وألقى الأنبا بشارة محاضرة، والتي تمحورت حول" الإيمان وتحديات العصر"، يأتي ذلك ضمن فعاليات الندوة التكوينية للشباب حول الإيمان، تحت شعار "لأني عالم بما آمنت"، وذلك بحضور شباب وخدام الأنشطة الرعوية بالكنيسة.