«الإحصاء» يعلن بورصة أسعار مواد البناء خلال أغسطس الماضي

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التغير فى أسعار مواد البناء خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من نفس العام، والشهر المناظر من العام السابق عليه، حيث بلغ متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم للطن 10.052 آلاف جنيه فى شهر أغسطس 2020، مقابل 10.4 ألف جنيه خلال الشهر السابق عليه من نفس العام بنسبة انخفاض قدرها 3.49%، بينما كان متوسط سعر البيع 12.3 ألف جنيه فى شهر أغسطس 2019 بنسبة انخفاض قدرها 18.60%.وسجل متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاندى العادى لكل 50 كجم 45.1 جنيه فى شهر أغسطس 2020، مقابل 42 جنيه فى الشهر السابق عليه من نفس العام بنسبة زيادة قدرها 7.48%، بينما كان متوسط سعر البيع 49 جنيه فى شهر أغسطس 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7.88%.واستقر متوسط سعر بيع زجاج مسطح منقوش للمتر المسطح 79 جنيه فى شهر أغسطس 2020بدون تغير عن شهر يوليو 2020، بينما كان متوسط سعر البيع 80.70 جنيه فى شهر أغسطس 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2.11%.كما استقر متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة "1" للمتر المكعب عند 4 آلاف جنيه فى شهر أغسطس 2020 بدون تغير عن شهر يوليو 2020، بينما كان متوسط سعر البيع 4350 جنيه فى شهر أغسطس 2019 بنسبة انخفاض قدرها 8.05%.