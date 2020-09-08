بدء تسليم اكشاك شارع 37 السياحي الترفيهي لشباب بورسعيد

بدأت اللجنة المشكلة من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، لتسليم عدد 15 كشك من أكشاك شارع 37 بطرح البحر للشباب الذين وقع عليهم الاختيار بعد اجتياز المقابلة الشخصية واستيفاء كافة الشروط المطلوبة منهم.و يضم الشارع السياحي الترفيهي، عربات للمشروبات والوجبات السريعة، إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيهات، ومناطق ألعاب للأطفال واستراحة الكبار، ليكون الشارع ملتقى لجميع الأعمار، ويقام الشارع على أحدث أسلوب حضاري وسياحي لخدمة المحافظة وزوارها.يذكر أن الشارع السياحي 37 أول طريق سياحى مخصص للمشاة فقط، حيث يبلغ طوله نحو 600 متر، ويقام على مساحة 10 آلاف متر مسطح، ويتكون المشروع من منطقتين لألعاب الأطفال، و5 مداخل للمشروع، وأماكن جلوس للعائلات بها نحو 120 كرسيا، وأعمدة ديكورية حديثة وموفرة للطاقة، ومنطقة مسرح للحفلات، ونظام كاميرات مراقبة وأنظمة صوت، و45 سلة قمامة بمعدل واحد كل 10 أمتار، ونظام رى متطور وتحكم آلي، وممر لسير الدراجات خاص بالأطفال، والشارع بالكامل إنتر لوك ورخام.