«شوقي»: التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام الدراسة في العام الجديد يهتم باللياقة البدنية والتربية الرياضية، مؤكدا أن التربية الرياضية ستعتبر مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل.وأكد وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد ظهر اليوم الثلاثاء، لإعلان تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد 20202021، أن كل مدرسة تحدد إلغاء طابور الصباح من عدمه حسب الكثافة، قائلا: «كل مدير مدرسة هيحدد ده».