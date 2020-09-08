اتفاق على تمديد المباحثات الليبية في المغرب ليوم رابع
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:19 م
إسراء شوقيطباعة
أفادت مصادر العربية والحدث، بتمديد المفاوضات الليبية - الليبية في بلدة بوزنيقة في ضواحي العاصمة المغربية ليوم رابع، فيما أكد وفدا التفاوض الليبي، أن تفاهمات مهمة تحققت في المفاوضات الجارية.
ومن المرتقب، مناقشة المناصب السيادية، في الجلسة المقبلة.
يذكر أن تلك اللقاءات أو المشاورات أتت بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.