اتفاق على تمديد المباحثات الليبية في المغرب ليوم رابع

أفادت مصادر العربية والحدث، بتمديد المفاوضات الليبية - الليبية في بلدة بوزنيقة في ضواحي العاصمة المغربية ليوم رابع، فيما أكد وفدا التفاوض الليبي، أن تفاهمات مهمة تحققت في المفاوضات الجارية.





ومن المرتقب، مناقشة المناصب السيادية، في الجلسة المقبلة.



