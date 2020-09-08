أسماء 11 مصابًا فى حادثة انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

حصلت "الدستور" على أسماء 11 شخصًا أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قرية الجزيرية بمحافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارة إسعاف لموقع الحادث.وجاءت الأسماء كالتالي: أمل.أ.م 61 عامًا مصابة باشتباه ما قبل الارتجاع، محمد.ض 32 عامًا مصاب بكدمات وسحجات، سحر.ض 30 عامًا سحجات وكدمات، وعبدالله.م 5 سنوات جرح بالساق اليسرى، ملك.ع 11 عامًا جرح باليد اليسرى، وحنان.ع 27 عامًا اشتباه نزيف بالبطن، ونوال.ع 30 عامًا مصابة اشتباه ما بعد الارتجاع، وريماس.م 30 عامًا مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، ونصرة.م 50 عامًا مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وسعيدة.ا 60 عامًا مصابة بكسر بالقدم اليمنى، وبخيتة.ع 65 عامًا مصابة بكسر بالضلع الأيمن.كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا، من مرفق إسعاف قنا يفيد بإصابة 11 شخصًا، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية الجزيرية بقنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.